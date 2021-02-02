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"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران

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"نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران "نتنياهو" ترأس اجتماعًا لبحث ميزانية توجيه ضربة عسكرية محتملة لإيران
تقديم طلب بـ910 ملايين دولار لتنفيذ العملية

نقلت قناة "الشرق" عن هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس أمس اجتماعًا مع مسؤولين عسكريين وحكوميين لدراسة الميزانية اللازمة لتنفيذ ضربة عسكرية محتملة ضد إيران في حال استدعت الضرورة ذلك.

وبيَّنت الهيئة في تقرير أن الاجتماع الذي عُقد في مكتب "نتنياهو" شارك فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزير المالية يسرائيل كاتس.

وأضافت بأن وزارة الدفاع طلبت 910 ملايين دولار لتمويل العملية العسكرية، في حين ردت وزارة المالية بأنه لا يمكن توفير المبلغ إلا من خلال اقتطاع جزء من مخصصات قطاع آخر.

وأشارت الهيئة إلى أن مجلس الوزراء المصغر سيجتمع غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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