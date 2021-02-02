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﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها "دورياً"

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﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها

أعلن نادي الهلال افتقاده لخدمات "جيوفينكو" متوسط ميدان الفريق الكروي الأول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة وبالتالي غيابه عن مواجهات الفريق الثلاثة القادمة أمام كل من أبها والعين وضمك.
و قال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أوضحت الأشعة التي أجراها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو تعرضه لتمزق في عضلة الساق سيخضع على إثره لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين.
كما أشار النادي أن الإنفلونزا منعت اللاعب سالم الدوسري من المشاركة في تدريبات الفريق اليوم مما يعني أن مشاركته في المباراة القادمة أمام أبها أصبحت موضع شك.
ميدانياً واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم تحضيراته؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "أبها" مساء يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية .
واشتمل المران اليوم بقيادة المدرب الروماني على تطبيقات تكتيكية ، وجمل فنية ، و مناورة على جزء من الملعب.
ويختتم الفريق مساء يوم الغد استعداداته للقاء ضيفه "أبها"؛ وذلك في مقر النادي .

﻿الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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