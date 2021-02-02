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غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية

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غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية غلق 3 اتجاهات للدائري مع الأوتوستراد شهرين.. والمرور تنفذ تحويلات مرورية

مصراوي Masrawy

07:01 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق عدد من اتجاهات الحركة المرورية بالتزامن مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع محور الأوتوستراد.

وذكرت إدارة المرور في بيان أن سيتم إغلاق الاتجاهات التالي من الإثنين أول فبراير ولمدة شهرين:

- غلق مدخل الطريق الدائري من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلي اتجاه المنيب.

- غلق مخرج الطريق الدائري للقادم من المنيب اتجاه شارع 306 ومحور الأوتوستراد.

- غلق مدخل الطريق الدائري من محور الأوتوستراد للقادم من المجزر الآلي اتجاه القطامية.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من محور الأوتوستراد (المجزر الآلي) ويرغب بالسير بالطريق الدائري تجاه مناطق المنيب: استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدوراني أمام محطة وقود وطنية والعودة بمحور الأوتوستراد فمطلع الطريق الدائري تجاه مناطق المنيب.

- القادم من الطريق الدائري (المنيب) ويرغب بالسير تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي وحلوان: استكمال السير بالطريق الدائري فمخرج الطريق الدائري تجاه شارع مساكن الكندي فالسير أسفل الطريق الدائري (طريق مستحدث) فالمأوى الدوراني العلوي تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي وحلوان.

- القادم من محور الأوتوستراد (المجزر الآلي) ويرغب بالسير بالطريق الدائري تجاه مناطق القطامية: استكمال السير بمحور الأوتوستراد والدوران والعودة من المأوى الدوراني أمام محطة وقود وطنية فيميناً شارع مساكن الكندي فالطريق الدائري تجاه مناطق القطامية.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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