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اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل

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اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل اختبارات لمزيج لقاح "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

07:05 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

- (أ ش أ)

قال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميتريف، إن التجارب السريرية لمزيج لقاح (سبوتنيك v - استرازينيكا) ستجرى في والإمارات وأذربيجان الأسبوع المقبل.

وأضاف ديميتريف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" ، اليوم الثلاثاء، أن التجارب السريرية على مزيج اللقاحين يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل في أذربيجان والإمارات، وربما بعد ذلك بقليل في السعودية.

وتابع قائلًا: "إن استرازينيكا تمتلك لقاحًا ممتازًا، ونحن شركاء معهم ونريد اختبار ما إذا كان من الممكن الجمع بين اللقاحين، ونحن على ثقة من أن هذا يمكن أن يعطي فعالية جيدة جدًا، وسيكون فعالًا أيضًا في محاربة الطفرات الجديدة للفيروس".

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد أعلن أن فعالية لقاح "سبوتنيك v" بلغت 91.6% في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاح.

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