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وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة

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وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة وكيل البرلمان لوزيرة الصناعة: نحتاج للاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة

مصراوي Masrawy

07:11 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزيرة التجارة والصناعة، على جهودها في كافة الملفات.

وطالب في تعقيبه على بيان الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة الاستعداد بجهود غير تقليدية واستغلال قدراتنا لنكون ضمن أكبر 30 على مستوى العالم.

وأشاد أبو العينين، بجهود الوزارة في شأن دعم صغار الصناع، والوصول للجميع.

وقال وكيل مجلس النواب: "نحن أمام العديد من التحديات، وعلينا التفكير في المستقبل"، مشيرًا إلى أن التحدي الأول وهو لابد من رسم رؤى المستقبل لملاحقة التطور العالمي في الثورة الصناعية.

وتابع أبو العينين: "نحن نحتاج الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وكذلك الصناعات التي تستخدم التكنولوجيا العالية لتحقيق قيمة مضافة عالية".

ولفت إلى أهمية العمل على وضع العديد من المزايا أمام المستثمرين لتفضيل في الاستثمار في الفترة المقبلة، مشددا على أهمية العمل على وضع خطة تحويل محنة كورونا إلى منحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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