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الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة

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الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة الإفتاء توضح حدود ومواصفات زي المرأة

مصراوي Masrawy

07:01 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن حجاب المرأة المسلمة واجب ديني إذا بَلَغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها، ويجوز لها أن تكشف شيئًا من جسدها غير الوجه والكفين للحاجة أو للضرورة؛ كالكشف عند الطبيب مثلًا.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لا يشترط أن تكون ثياب المرأة سوداء اللون أو ما يقارب السواد من الألوان القاتمة، بل يجوز للمرأة أن تلبس من أنواع الثياب وألوانها ما تشاء، بشرط أن يستر الجَسَد، ولا يُتَعَمَّد فيه إبراز مفاتن المرأة.

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