وزيرة الصناعة تعلن التحضير للمشاركة بمعرض "اكسبو دبي 2020"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة بدأت تدريجيًا في التوسع في المشاركة بالمعارض الخارجية وفقًا لما تقتضيه تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر شاركت في ضوء توجهها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية بدول الجوار العربي والإفريقي بفعاليات الدورة الـ38 من معرض الخرطوم الدولي خلال شهر يناير الماضي بمشاركة ٦١ عارض يمثلون ٢١ مؤسسة حكومية وشركة خاصة.

وأضافت الوزيرة، أنه يجري حاليًا التحضير للمشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020 والمقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الإمارات على مدار 6 أشهر والذي يعد إحدى أكبر الفعاليات الاقتصادية المقامة خلال عام 2021 والذي يتوقع أن يستقبل نحو 2.5 مليون زائرًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر مكاسب اقتصادية كبيرة مصر من مشاركتها في معرض اكسبو دبي تتضمن تقديم مصر كوجهة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مدن ذكية، ومناطق صناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الأفريقية لدعم استراتيجية التوجه نحو افريقيا، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مفوضي عموم الدول الأفريقية لترتيب فعاليات مشتركة مع التركيز على الموضوعات التي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي أجندة 2063، إلى جانب تقديم مصر للعالم من خلال استعراض مبادرات التنمية مثل مبادرة التعلم في مصر، ومصر كمقصد للسياحة العلاجية، ومصر الداعمة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وإثراء الحياة الثقافية، والحد من الفقر والقضاء على الجوع، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأوضحت جامع، أن الوزارة أولت أهمية كبيرة خلال الفترة الماضية لمحور تحسين الأداء المؤسسي وتيسير وتبسيط إجراءات وعمليات الاختبار والفحص للمنتجات المصدرة والمستوردة، وتقليل الزمن المستغرق لإنهائها، وتقليل الإجراءات المستندية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات الفحص والرقابة المعملية على الصادرات بمتوسط يتراوح ما بين 20-72 ساعة بحد أقصى.

وأشارت إلى أن الوزارة تشرف أيضاً على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو جهاز مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة وإرساء قواعد المنافسة الحرة، ويقوم بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى، لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة، لافتةً إلى أن الجهاز يعمل على رفع كفاءة السوق وزيادة فعالية القانون من خلال تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة وإبداء الرأي حول القرارات والقوانين التي من شأنها التأثير على المنافسة بالإضافة الى تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة.