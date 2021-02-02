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حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن "عقار الدائري المحترق".. وموجة طقس غير مستقر غدًا

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حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن "عقار الدائري المحترق".. وموجة طقس غير مستقر غدًا حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن "عقار الدائري المحترق".. وموجة طقس غير مستقر غدًا

مصراوي Masrawy

06:49 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

حدث في 8 ساعات


كتب - محمد عبدالناصر:
شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، استقبل الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بقصر الاتحادية، في أول زيارة له لمصر، حيث وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدي البلدين، كما استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من غدٍ الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية:

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