حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن "عقار الدائري المحترق".. وموجة طقس غير مستقر غدًا



كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بقصر الاتحادية، في أول زيارة له لمصر، حيث وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدي البلدين، كما استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من غدٍ الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية: