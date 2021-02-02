أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"مهندسين الإسكندرية": مشروع مجمع التكرير بقناة السويس سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات

Print
"مهندسين الإسكندرية": مشروع مجمع التكرير بقناة السويس سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات "مهندسين الإسكندرية": مشروع مجمع التكرير بقناة السويس سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات

مصراوي Masrawy

06:52 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور عباس أنور عزت، أستاذ هندسة البتروكيماويات، إن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية بدلاً من استيرادها من الخارج وزيادة الصادرات.

وأضاف خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل صناعة البتروكيماويات في .. طموحات وتحديات"، أن المشروع سيضمن إتاحة مواد تغذية لإقامة العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى إتاحة منتجات بترولية بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أن هذا المجمع يحقق التكامل مع مستودعات التخزين القائمة، ويُعظم الاستفادة من التيسيرات والموانئ البترولية بالمنطقة، بما يعزز مشروع تحول مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

وتحدث أستاذ هندسة البتروكيماويات عن عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة يجري تنفيذها منها مشروع إنتاج البولي بروبيلين الذي يهدف إلى إنتاج مادة البولي بروبيلين بطاقة ٤٥٠ ألف طن في السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ومشروع إنتاج البولي بيوتادين المطاطي، ويهدف المشروع إلى إنتاج ٣٦ ألف طن سنويًا من مادة البيوتاديين المطاطي.

وأشار إلى عدد من المشروعات التنموية منها مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ويهدف إلى إنتاج ٢٠٥ ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ويهدف إلى إنتاج ٥٢ ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد ٢٦ ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن، فضلا عن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ويهدف إلى إقامة مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام ٥ر٢ مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات.

كما تناولت الندوة التي أدارها المهندس حسن لطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية عن المشروعات المستمرة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية ومنها مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية