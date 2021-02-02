"مهندسين الإسكندرية": مشروع مجمع التكرير بقناة السويس سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور عباس أنور عزت، أستاذ هندسة البتروكيماويات، إن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية بدلاً من استيرادها من الخارج وزيادة الصادرات.

وأضاف خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر.. طموحات وتحديات"، أن المشروع سيضمن إتاحة مواد تغذية لإقامة العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى إتاحة منتجات بترولية بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أن هذا المجمع يحقق التكامل مع مستودعات التخزين القائمة، ويُعظم الاستفادة من التيسيرات والموانئ البترولية بالمنطقة، بما يعزز مشروع تحول مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

وتحدث أستاذ هندسة البتروكيماويات عن عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة يجري تنفيذها منها مشروع إنتاج البولي بروبيلين الذي يهدف إلى إنتاج مادة البولي بروبيلين بطاقة ٤٥٠ ألف طن في السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ومشروع إنتاج البولي بيوتادين المطاطي، ويهدف المشروع إلى إنتاج ٣٦ ألف طن سنويًا من مادة البيوتاديين المطاطي.

وأشار إلى عدد من المشروعات التنموية منها مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ويهدف إلى إنتاج ٢٠٥ ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ويهدف إلى إنتاج ٥٢ ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد ٢٦ ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن، فضلا عن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ويهدف إلى إقامة مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام ٥ر٢ مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات.

كما تناولت الندوة التي أدارها المهندس حسن لطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية عن المشروعات المستمرة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية ومنها مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز.​