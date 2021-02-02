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"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية

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"تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية "تعليم الرياض" تشدد على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل البيانات الرسمية
لما يترتب عليه من آثار سلبية ومخاطر محتملة

شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يكون تبادل تلك البيانات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة، في جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية للبنين والبنات.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض علي الغامدي، أن القرار تأكيد للأحكام الواردة في سياسات حوكمة البيانات الوطنية والقواعد العامة لاستخدام التطبيقات الاجتماعية الافتراضية، المرئية والمسموعة، وما قد يترتب على ذلك من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري من آثار سلبية ومخاطر محتملة، وفق مكتب إدارة البيانات الوطنية.

وشدد "الغامدي" على أن عدم الالتزام بالقرار يعدّ مخالفة لسياسة حوكمة البيانات الوطنية، داعيًا جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية للبنين والبنات إلى الالتزام بما ورد في الدليل الخاص بها، من خلال الرابط: sdaia.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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