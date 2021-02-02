انتظام دوكارا في تدريبات الاتفاق .. والمالكي يؤكد: نحترم العين ونسعى لمواصلة الانتصارات

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق؛ تحضيرًا لمواجهة مضيفه العين ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/ 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرّب الوطني خالد العطوي، وقد شهد انتظام اللاعب السنغالي سليمان دوكارا بعد التزامه بالإجراءات الاحترازية وتجاوزه الفحص الطبي الخاص للقادمين من خارج المملكة، وغاب لاعب الوسط محمد الكويكبي عن التدريبات بسبب تعرضه للأنفلونزا الموسمية بحسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.

واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية وقائية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، أدى بعدها الفريق مناورة تكتيكية، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

من جهة ثانية غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قبل المغادرة إلى الباحة للاستعداد لمواجهة العين يوم الخميس عند الساعة 4:05 عصراً.

وفي سياق متصل شدد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي، على أهمية تحقيق الفوز على مضيفهم فريق العين؛ وذلك لمواصلة الانطلاقة في الدور الثاني، مشيراً إلى أنهم يدركون مدى قوة وصعوبة المواجهة ولكنهم عاقدون العزم على كسب النقاط الثلاث.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب حارس المرمى محمد الحايطي، مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره العين ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/ 2021.

وقال المالكي: "دون شك مباراة مهمة وصعبة أمام فريق قوي، خصوصًا على أرضه، ولكن لدينا الرغبة الكبيرة لمواصلة المحافظة على نغمة الانتصارات".