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مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم"

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مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم" مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم"
بعد تشخيص الحالة بشكل دقيق

مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع

نجحت وحدة الإنجاب ببرج النساء والولادة في مجمع الملك فيصل في إنهاء معاناة سيدة مع "العقم" بعد مرور 9 سنوات على زواجها، دون أن يحدث حمل.

وراجعت السيدة البالغة من العمر 29 سنة الوحدة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم تشخيص الحالة بشكل دقيق، وتم البدء في إعطاء العلاجات المناسبة، والتي تكللت بفضل الله تعالى في حمل السيدة بعد هذه السنوات، فيما قامت الوحدة بجدولة المواعيد للسيدة للاطمئنان عليها وعلى جنينها.

تجدر الاشارة إلى أن وحدة الانجاب بمجمع الملك فيصل أسهمت في إنهاء معاناة الكثير من السيدات مع "العقم" وتتوفر في الوحدة كافة التجهيزات المطلوبة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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