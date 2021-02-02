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آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية

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آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية
اعتباراً من اليوم ويستمر حتى غد الأربعاء بجامعة جدة

آل مظف يرعى انطلاق اللقاء الثاني للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية

رعى وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. عبيد آل مظف اليوم بمقر الجامعة الرئيس انطلاق ملتقى الابتعاث الثاني وذلك بتنظيم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في عمادة الدراسات العليا وإدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع قبولك للابتعاث وتستمر فعالياته حتى غد الأربعاء حيث خصص يومه الأول للالتقاء بالجامعات البريطانية فيما خصص يومه الثاني للقاء الجامعات الأمريكية.

ويهدف الملتقى الموجه لجميع طلاب الدراسات العليا المعيدين والمحاضرين من منسوبي الجامعة بالشطرين الراغبين بالابتعاث لاستكمال دراساتهم العليا بالخارج إلى توفير القبول لهم في مختلف التخصصات بالجامعات المذكورة وتقديم العديد من الخدمات والمعلومات والاستشارات الإرشادية والأكاديمية لهم للالتحاق بأفضل البرامج والتخصصات التعليمية المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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