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وزيرة الصناعة: أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة

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وزيرة الصناعة: الحكومة أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة وزيرة الصناعة: أدارت ملف "تداعيات كورونا" باحترافية كبيرة

مصراوي Masrawy

06:36 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن أدارت ملف تداعيات على الاقتصاد المصرى باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.

وأوضحت الوزيرة، ان الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء ازمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات، ومن أهمها:

- مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.

- منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية.

- تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة مع عدم تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل في السداد.

- إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

- حماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية من خلال (تنظيم عملية استيراد السكر الأبيض - مد العمل برسوم الوقاية المفروضة على بعض الواردات من الحديد والصلب - وقف إستيراد منتجات السيراميك).

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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