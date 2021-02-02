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"صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها

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"صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها "صحة القاهرة": افتتاح الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج بعد تطويرها

مصراوي Masrawy

06:33 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، افتتاح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى روض الفرج العام، التي تخدم المستشفي 12 ألف مريض شهريًا بمعدل 3 ملايين مواطن سنويًا من سكان المنطقة، وتقدم خدمة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي للمرضي.

وقال الدكتور محمد زكريا مدير عام المستشفي- في بيان اليوم الثلاثاء: "إن وحدة الرعاية المركزة أنشئت بإشراف أساتذة من كلية طب القصر العيني وحدة الدكتور شريف مختار، تحتوي على 6 أسرة مزودة بـ3 أجهزة تنفس صناعي، وسرير مخصص لمرضى الغسيل الكلوي وجهاز جديد لصدمات القلب".

وأضاف زكريا: "أن المستشفى يوجد بها أكبر وحدة غسيل كلوي بالقاهرة وتحتوي على 31 ماكينة غسيل كلوي كبار و10 ماكينات غسيل كلوي أطفال و ماكينة غسيل كلوي لمرضي (كوفيد 19)، حيث أنها تشمل 5 قاعات /سلبي فيروس سي - إيجابي فيروس سي - PCR - أطفال - طوارئ/ لمرضى الوحدة".

وأوضح أن المستشفى تسعي لإضافة عدد من الأجهزة الطبية مثل (C-arm / CR - منظار جراحي - ميكروسكوب جراحي - جهاز فاكو لعمليات العيون).

وفي سياق متصل، قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة: "إن مستشفى عين شمس العام يوجد بها جناح للعمليات يحتوي على 3 غرف و غرفة إفاقة، ويتم عمل جميع عمليات الجراحة العامة وعمليات النساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الوجة والفكين حديثًا".

وأضاف سلام: "أنه تم تزويد المستشفى بخزان أكسجين سعته 6000 لتر مزود بشبكة أكسجين جديدة للمستشفى"، لافتًا إلى العمل على إضافة قسم للعلاج الفندقى بالمستشفى لتقديم خدمة اقتصادية رمزية.

وبدوره.. قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة: "إن المديرية تعمل على تقديم كافة خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان".

يُذكر أن المستشفى تقدم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بأقسام (الرمد - الجراحة العامة - الباطنة - الأطفال - العظام - أنف وأذن - النساء والتوليد - تنظيم الأسرة - الأسنان)، كما يوجد قسم للمبتسرين وحديثي الولادة والأشعة المقطعية والسينية والتلفزيونية لمتابعة الحمل، وأمراض الباطنة، وقسم للتحاليل لإجراء جميع فحوصات الدم المعملية.

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