أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس اليونيفيل يترأس اجتماعًا ثلاثيًا مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي

Print
رئيس اليونيفيل يترأس اجتماعًا ثلاثيًا مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي رئيس اليونيفيل يترأس اجتماعًا ثلاثيًا مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي

مصراوي Masrawy

06:59 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

بيروت - (د ب أ )

ترأس رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وأشاد بتعاون الأطراف لتخفيف من التحديات الناشئة.

وترأس ديل كول الاجتماع الثلاثي الأول لعام 2021 في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وتركزت المناقشات، بحسب البيان " على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة".

وقال ديل كول، إن أي إجراءات، ولا سيما بالقرب من الخط الأزرق، يجب أن تراعي في جميع الأوقات مبادئ المشاركة الإيجابية من خلال آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل، إلى جانب الإبلاغ المسبق واحترام الخط الأزرق، وذلك للحد من مصادر التوتر المحتملة.

وأضاف: "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإننا نواصل البحث عن طرق ووسائل للحفاظ على وتيرة عملياتنا ولضمان عدم خفض إجراءاتنا العملياتية في أي وقت في جميع أنحاء منطقة العمليات".

وأطلع القائد العام لليونيفل الأطراف على التقدم المحرز في تجديد البنية التحتية الأمنية على طول الخط الأزرق، مضيفًا أنه تم تجديد أكثر من 100 علامة على الخط الأزرق في الأشهر الأخيرة.

وقال إن تعليم الخط الأزرق هو أداة لنزع فتيل التوتر تساعد على تقليل الالتباس ونقاط الاحتكاك المحتملة، مضيفًا أن تعزيز البنية التحتية الأمنية على طول الخط الأزرق يخدم مصالحنا جميعًا، فدعونا نبني على هذا الزخم الجديد.

وشدد ديل كول على أن أنشطة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي على طول الخط الأزرق يجب ألا تتم بشكل مفاجئ، إلى جانب التبليغ المسبق والتنسيق الكافي من خلال اليونيفيل من أجل منع التصعيد وتجنب إمكانية وقوع أي سوء فهم.

يذكر أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية "يونيفيل" منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية