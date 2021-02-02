أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

Print
وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين وزير الأوقاف السوداني يكرم أئمة مصريين

مصراوي Masrawy

06:58 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

السودان - (أ ش أ)

سلم وزير الأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح، ونائب رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان الدكتور ناصر عبد الوهاب، درع الجماعة، لمجموعة من الائمة والدعاة المصريين، تكريما لهم على دورهم في تمتين علاقات التعاون بمجال الدعوة بين والسودان.

وزار منسق عام وفد الأئمة والدعاة المصريين في السودان مدير عام التدريب في وزارة الأوقاف الدكتور أشرف فهمي، وعدد من الأئمة والواعظات، جماعة أنصار السنة المحمدية، في لقاء تحت رعاية الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، وبحضور وزير الأوقاف السوداني، ونائب رئيس الجماعة ناصر عبدالوهاب.

وقال وزير الأوقاف السوداني، إن حب الوطن من الكليات والأهداف العامة للدين، معربا عن أمله في تحقيق الأمن والأمان للسودان والتكاتف والتراحم بين أهله.

وأضاف: "نحن مختلفون في أفكارنا وهى حكمة الله في خلقه، لكن يجمعنا الوطن الواحد"، موضحًا أن القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، التي ستزور 5 ولايات، ما أتوا إلا لتوضيح تلك الأفكار، من أجل استنهاض الأمة.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف فهمي، عن شكره لتلك اللفتة والحفاوة التي استقبل بها الوفد المصري، وناقش مع قيادات جماعة أنصار السنة سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص تبادل الخبرات العلمية.

وألقى الداعية علي الله شحاتة محاضرة على المصلين في مسجد أنصار السنة المحمدية، في منطقة السجانة، في حضور وزير الأوقاف السوداني الدكتور نصر الدين مفرح، وقيادات الجماعة.

ويضم وفد الأئمة والوعاظ التابع لوزارة الأوقاف، 6 أئمة ودعاة و5 داعيات وواعظات، غادر منهم صباح اليوم إمامان وواعظتان، إلى ولاية النيل الأبيض، فيما يتوجه وفد آخر من الأئمة والدعاة، غدا /الأربعاء/ من الخرطوم إلى ولايتي شمال وجنوب دارفور.

ويعقد الأئمة والدعاة، خلال تواجدهم في الولايات، فعاليات دعوية ومحاضرات ولقاءات مع الشباب والمرأة، بالإضافة إلى زيارة المعالم الأثرية والمساجد العتيقة فيها.

ب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية