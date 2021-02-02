أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

26 مليون أمريكي تلقوا جرعات لقاح كورونا

Print
26 مليون أمريكي تلقوا جرعات لقاح كورونا 26 مليون أمريكي تلقوا جرعات لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:54 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 26 مليون أمريكي حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وأشارت البيانات الصادرة، وفقًا لمؤشر مؤسسة بلومبرج، التي نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن أعداد من يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاح زادت عن أعداد من كانت نتائج فحصهم إيجابية بالإصابة بالفيروس.
وأوضحت أنه بينما تلقى 5ر26 مليون أمريكي جرعة أو أكثر من اللقاح، فإن قرابة 3ر26 مليون شخص أصيبوا بالفيروس، بحسب تقديرات جامعة جونز هوبكنز التي ترصد حالات الإصابة.
واعتبر المؤشر أن الولايات المتحدة قامت بتطعيم أعداد تفوق أية دولة أخرى في العالم، حيث يتم توزيع نحو 34ر1 مليون جرعة من اللقاح يوميا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية