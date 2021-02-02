أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

واشنطن ترحب بالمعارضة المتزايدة لخط الغاز "نورد ستريم 2" في أوروبا

Print
واشنطن ترحب بالمعارضة المتزايدة لخط الغاز "نورد ستريم 2" في أوروبا واشنطن ترحب بالمعارضة المتزايدة لخط الغاز "نورد ستريم 2" في أوروبا

مصراوي Masrawy

06:48 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ)

رحبت الولايات المتحدة بالمعارضة المتزايدة في أوروبا لخط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي من إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين: "يسعدنا أن نرى أصواتا متزايدة داخل ألمانيا ومن شركاء أوروبيين آخرين تدعو إلى وقف هذا المشروع المدعوم من الكرملين".

وأضاف: "إن معارضتنا لخط أنابيب (نورد ستريم 2) تأتي بسبب مخاوف تتعلق بأمن الطاقة والسلوك الروسي الخبيث معروف جيدًا. نرحب دائما بفرصة التشاور مع ألمانيا بشأن هذه المخاوف والمخاوف المرتبطة بها".

وكان المتحدث يرد على تقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات" جاء فيه أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة إلغاء العقوبات المفروضة على خط الأنابيب شبه المكتمل.

وفي المقابل، ورد أن الولايات المتحدة تتوقع اقتراحا من الجانب الألماني لمواجهة مخاوفها، مثل آلية قطع محتملة من شأنها أن تقطع إمدادات الغاز إذا كانت موسكو ستعيق نقل الغاز عبر أوكرانيا.

واستهدفت الولايات المتحدة "نورد ستريم 2" بالعقوبات، خشية أن يجعل أوروبا تعتمد على روسيا في الحصول على الطاقة.

ومع ذلك، اتهم مؤيدو خط الأنابيب واشنطن بأنها مهتمة فقط ببيع الغاز الطبيعي الخاص بها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية