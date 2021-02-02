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رئيس جامعة الأقصر يناقش ضوابط الاختبارات المصححة إلكترونيًا

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رئيس جامعة الأقصر يناقش ضوابط الاختبارات المصححة إلكترونيًا رئيس جامعة الأقصر يناقش ضوابط الاختبارات المصححة إلكترونيًا

مصراوي Masrawy

06:41 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ومديري وأعضاء وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة، لمناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بمنظومة الاختبارات المصححة إلكترونيًا (التصحيح الإلكتروني).

بحث رئيس الجامعة خلال الاجتماع آلية تنظيم ورش عمل عن الاختبارات الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب في إطار السعي لتطوير العملية التعليمية بجميع كليات الجامعة، سعيًا للوصول إلى أعلى جودة ممكنة.

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