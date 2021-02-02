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ضبط 5 محال ومصنعين لبيع إنتاج المخصبات والمبيدات الزراعية الفاسدة بالفيوم

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ضبط 5 محال ومصنعين لبيع إنتاج المخصبات والمبيدات الزراعية الفاسدة بالفيوم ضبط 5 محال ومصنعين لبيع إنتاج المخصبات والمبيدات الزراعية الفاسدة بالفيوم

مصراوي Masrawy

06:37 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الفيوم –حسين فتحي:

شنت أجهزة المكافحة في مديرية الزراعة بالفيوم حملة موسعة على مصانع وبيع المخصبات والمبيدات الزراعية بالمحافظة، بالتعاون مع شرطة المسطحات ومسؤولي البيئة، أسفرت عن ضبط العديد من المبيدات المغشوشة وغير المصرح بتداولها والتي تؤثر على صحة الإنسان.

وقال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط 5 محال لبيع المخصبات، فضلاً عن مصنعين يعملان في تصنيع المبيدات والمخصبات تدار دون ترخيص بالإضافة إلى عدم صلاحيتها للاستخدام في مكافحة الآفات، وذلك بمركز إطسا وبندر الفيوم.

جرى التحفظ على المبيدات وأخطرت نيابة الفيوم، وإطسا للتولى التحقيق.

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