افتتاح معرض للسيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

افتتح رئيس مدينة البياضية، اللواء محمد صحصاح، معرض لصالح السيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية بالبغدادي جنوبي محافظة الأقصر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتقديم كافة سُبل الدعم والمساعدات المطلوبة.

وقال رئيس مدينة البياضية إنه جرى الانتهاء من تجهيز مقر المعرض خلال ٤٨ ساعة تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بتقديم الدعم الكامل لهن.

واشتمل المعرض على المنتجات من ملابس ومنتجات يدوية وأعمال كروشيه وبعض المنتجات المصنعة يدويًا.

والتقى رئيس مجلس مدينة البياضية بالسيدات، في لقاء مفتوح، حيث أبدى استعداد المدينة والمحافظة لتقديم كافة التسهيلات الخاصة لهن حتى يواصلن الإنتاج وبيع معروضاتهن.

كما قدمت السيدات الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر على دعمهما لهن.

رافق رئيس المركز، خلال الافتتاح، كلا من مصطفى على رئيس قرية البغدادي، ومحمد المخرج سكرتير القرية، ولفيف من أبناء القرية.​