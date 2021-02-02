أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

افتتاح معرض للسيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية في الأقصر

Print
افتتاح معرض للسيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية في الأقصر افتتاح معرض للسيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية في الأقصر

مصراوي Masrawy

06:33 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

افتتح رئيس مدينة البياضية، اللواء محمد صحصاح، معرض لصالح السيدات العاملات بمركز المتغيرات المناخية بالبغدادي جنوبي محافظة الأقصر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتقديم كافة سُبل الدعم والمساعدات المطلوبة.

وقال رئيس مدينة البياضية إنه جرى الانتهاء من تجهيز مقر المعرض خلال ٤٨ ساعة تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بتقديم الدعم الكامل لهن.

واشتمل المعرض على المنتجات من ملابس ومنتجات يدوية وأعمال كروشيه وبعض المنتجات المصنعة يدويًا.

والتقى رئيس مجلس مدينة البياضية بالسيدات، في لقاء مفتوح، حيث أبدى استعداد المدينة والمحافظة لتقديم كافة التسهيلات الخاصة لهن حتى يواصلن الإنتاج وبيع معروضاتهن.

كما قدمت السيدات الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر على دعمهما لهن.

رافق رئيس المركز، خلال الافتتاح، كلا من مصطفى على رئيس قرية البغدادي، ومحمد المخرج سكرتير القرية، ولفيف من أبناء القرية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية