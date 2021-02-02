مجلس الوزراء يوافق على تخصيص ٢٨٩ ألف فدان للأنشطة التنموية بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية على تخصيص قطعة أرض على مساحة نحو 289 ألف فدان، ناحية مركز الداخلة بالوادي الجديد، لصالح المحافظة لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.

وقال المحافظ، في بيان، إن قرار التخصيص وفق رؤية تستهدف استغلال هذه المساحة في مشروعات زراعة النخيل وزراعات أخرى تناسب طبيعة المنطقة، على ضوء خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي أقرتها وزارة الموارد المائية والري.​