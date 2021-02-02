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لهو كاد ينتهي بجريمة.. إصابة شاب في مشاجرة داخل نادي رياضي بالعياط

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لهو كاد ينتهي بجريمة.. إصابة شاب في مشاجرة داخل نادي رياضي بالعياط لهو كاد ينتهي بجريمة.. إصابة شاب في مشاجرة داخل نادي رياضي بالعياط

مصراوي Masrawy

06:31 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب داخل أحد الأندية بمركز العياط، الثلاثاء.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب داخل ناد.

وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بين عدد من الشباب إثر مباراة كرة قدم داخل الملعب، وأسفرت عن إصابة شاب بجروح قطعية بالرأس.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.

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