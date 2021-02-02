لمدة 6 أيام.. المرور تعلن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري "الفردوس"

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري "الفردوس" بمحافظة القاهرة لمدة 6 أيام.

وذكرت إدارة المرور في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تزامنًا مع الاستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بكوبري الفردوس المستحدث أعلى محور المشير طنطاوي الغربي، سيتم تمديد بعض التحويلات المرورية لمدة 6 أيام اعتبارًا من 10 مساءًا وحتى 6 صباحًا من يوم الإثنين أول فبراير وحتى الأحد 7 فبراير الجاري، بالإضافة للغلق الكلي يوم الخميس المقبل.

وتأتي التحويلات كالتالي:

- القادم من امتداد رمسيس اتجاه مناطق القاهرة الجديدة: يسلك مسطح كوبري أبوزيد خضر فيميناً شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة تجاه شارع المخيم الدائم فيميناً محور الشهيد فمطلع المشير الغربى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

- القادم من مناطق القاهرة الجديدة اتجاه إمتداد رمسيس اتجاه: يسلك محور المشير طنطاوى فيميناً مخرج محور الشهيد إلى مناطق مدينة نصر والعباسية.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.