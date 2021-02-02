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إخماد حريق مخلفات أعلى منزل في المنوات

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إخماد حريق مخلفات أعلى منزل في المنوات إخماد حريق مخلفات أعلى منزل في المنوات

مصراوي Masrawy

06:29 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا بسطح منزل بقرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من منزل بالقرية المشار إليها.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.
وتبين بالفحص نشوب حريق في مخلفات أعلى سطح المنزل. وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى باقي أرجاء المنزل.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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