وفاة بريطاني جمع تبرعات بالملايين لمواجهة الوباء متأثرًا بكورونا

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مصراوي Masrawy



لندن - (بي بي سي)



أعلن في بريطانيا عن وفاة السير توم مور، الذي كان قد جمع 33 مليون جنيه إسترليني لصالح هيئة الرعاية الصحية في البلاد.

وكان مور، البالغ من العمر 100 عام، قد نقل إلى المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكانت ملكة بريطانيا قد منحت الكابتن مور لقب فارس في يوليو الماضي، وذلك بعدما تمكن من جمع ملايين الجنيهات من التبرعات من خلال تجوله في حديقته في إطار حملة لجمع التبرعات أثناء تفشي فيروس كورونا وما صاحبه من ضغوط على هيئة الرعاية الصحية في البلاد.