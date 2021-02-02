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مالي: هبوط أول رحلة طيران منذ 9 أعوام في مدينة تمبكتو

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مالي: هبوط أول رحلة طيران منذ 9 أعوام في مدينة تمبكتو مالي: هبوط أول رحلة طيران منذ 9 أعوام في مدينة تمبكتو

مصراوي Masrawy

06:36 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

مالي - (أ ش أ)

هبطت رحلة تجارية، اليوم الثلاثاء، في مدينة "تمبكتو" للمرة الأولى منذ استيلاء الجهاديين على المدينة في عام 2012، بعد إطلاق خط طيران جديد لإحدى المؤسسات الخاصة، ما مهد لاستئناف وتسيير رحلتين أسبوعيًا من باماكو العاصمة إلى مدينة تمبكتو السياحية الشهيرة.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل وفدا يضم وزيرين، بعد أن قطعت 700 كيلومتر (435 ميلاً) من العاصمة باماكو عبر مدينة موبتي بوسط البلاد في غضون ساعتين.

واجتاحت الجماعات الأصولية المرتبطة بالقاعدة مدينة تمبكتو في عام 2012، وهي مدينة قديمة كانت معروفة حتى ذلك الحين بمخطوطاتها الإسلامية التاريخية وتعد وجهة رائدة للسياح من جميع أنحاء العالم، وقد اكتسبت المدينة مكانة عالمية في أعقاب تصنيف اليونسكو لها كأحد مواقع التراث العالمي.

وسيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي منذ 2012 فيما تم إطلاق عملية عسكرية دولية.

وتشارك عدة دول بقوات في منطقة الساحل من أجل الحيلولة دون أن تصبح هذه المنطقة بؤرة دائمة يسودها عدم الاستقرار، حيث يمكن أن تستوطنها الجماعات الإرهابية وتجرى فيها مختلف أوجه الإتجار، كالإتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص، وكلها عوامل قد تُهدّد أمن هذه المنطقة.

وتستضيف مالي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وهي مزودة بأكثر من 15 ألف عامل مدني وعسكري، وتسهم في جهود مكافحة الإرهاب لا سيما في شمال مالي ووسطها.

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