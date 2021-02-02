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السويد: لن نمنح لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن

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السويد: لن نمنح لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن السويد: لن نمنح لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن

مصراوي Masrawy

06:31 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت السلطات الصحية ، اليوم الثلاثاء، إن السويد لن تستخدم لقاحا مضادا لـ(كوفيد-19) تصنعه شركة الأدوية أسترازينيكا حاليًا للفئة العمرية من 65 عاما فأكثر.

قالت وكالة الصحة العامة السويدية، إن البيانات الواردة من الشركة البريطانية السويدية ليست كافية لتقييم فعالية التطعيم في هذه الفئة العمرية.

وأشارت الوكالة إلى انتظار المزيد من البيانات من تجربة واسعة النطاق وفي مرحلة متأخرة في الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن لقاحين آخرين معتمدين قيد الاستخدام بالفعل، طورتهما شركة فايزر/بيونتيك الأمريكية الألمانية، وشركة موديرنا الأمريكية، سيتم استخدامهما للفئات العمرية الأكبر سنًا.

وقال سورين أندرسون مدير وكالة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن دولا أخرى، من بينها ألمانيا، اتخذت قرارًا مماثلاً.

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي أن لقاح أسترازينيكا آمن للاستخدام ويوفر استجابة مناعية جيدة.

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