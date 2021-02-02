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غدُا.. للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

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غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب غدُا.. للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

06:24 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران، غدًا الأربعاء، رحلاتها إلى 45 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار .

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا ، بمعدل ٣١ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، الرياض، لاجوس، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، دبي، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس ابابا، و11 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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مصراوي Masrawy

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