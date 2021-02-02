رحمة بالمواطنين.. برلماني يطالب وزير الأوقاف بمراجعة تخصيص الأراضي للمنفعة العامة

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مصراوي Masrawy

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن وزير الأوقاف يعمل في وادٍ وهيئة الوقف تعمل في وادٍ آخر، مطالبًا بضرورة العمل على تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى بتخصيص الأراضي للمنفعة العامة.

وأكد أباظة، خلال تعقيبه على بيان وزير الأوقاف بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشكلات كبيرة في هيئة الأوقاف، لافتًا إلى أن هناك أحد المواطنين الذي يملك قطعة من الأرض نصفها يقع في نطاق محافظة الشرقية ويدفع إيجارًا للفدان 12 ألف جنيه، والنصف الآخر في محافظة الإسماعيلية ويدفع إيجارًا للفدان 8 آلاف جنيه.

ووجه النائب حديثه إلى وزير الأوقاف: نقدر جهودك وحرصك على مصلحة المواطن؛ ولكن يجب مراجعة هيئة الأوقاف في تخصيص الأراضي للمنفعة العامة؛ رحمة بالمواطنين.

وتابع أباظة: نسعى لتخصيص قطعة أرض لصالح مركز شباب قرية الخيس بدائرتَي أبو حماد منذ ثلاث سنوات، ولم نحصل عليها، مطالبًا بضرورة تخصيصها.