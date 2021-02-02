أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي

Print
جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي
يصنف ضمن المستشفيات 50 سريراً ويتبعه 4 مراكز صحية

جازان..

كشفت "صحة جازان" أن مستشفى الموسم العام قدم خدماته خلال شهر يناير لعام 2021، لعدد 7600 مراجعاً، مبينةً أن قسم طوارئ الرجال استقبل 1690 مراجعاً، واستقبل قسم طوارئ النساء 2231 مراجعة.

وأوضحت صحة المنطقة أن عدد مراجعي الطوارئ وتحديداً في قسم الأطفال بلغ 1450 مراجعاً، فيما بلغ عدد من استقبلتهم العيادات الخارجية في المستشفى 229 مراجعاً عبر العيادات المتمثلة في الباطنية - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الأسنان - الجراحة - النساء والولادة - الأطفال - عيادة مكافحة التدخين.

وذكرت أن مستشفى الموسم العام يصنف ضمن المستشفيات 50 سريراً، ويحتوي على مبنى العيادات الخارجية، ومبنى الطوارئ، وتنويم الرجال، وتنويم النساء، وقسم الرعاية الصحية المنزلية، وقسم العلاج الطبيعي، ويتبع مستشفى الموسم عدد 4 مركزاً صحيّاً (الموسم، الأميرة فهده، ديحمة، السهي).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

شبكة عيون الإخبارية