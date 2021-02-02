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"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في (صور)

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"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور) "مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في (صور)

مصراوي Masrawy

06:20 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور حسن لطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن استراتيجية التطوير الحالية لقطاع البترول والغاز تعمل على جذب الاستثمارات في مجالات البحث والإستكشاف والإصلاح الهيكلي والتنمية البشرية، ما يعزز تحويل إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز ودعم إتخاذ القرار وتوافر المعلومات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر .. طموحات وتحديات" برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي حاضر فيها الدكتور عباس أنور عزت رئيس قسم هندسة البتروكيماويات بجامعة فاروس.

وأكد لطفي أن خطة التحديث لقطاع البترول والغاز تهدف أيضا إلى تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة إستهلاك الطاقة وتطوير أداء أنشطة الإنتاج.

وأشار إلى أن الندوة تلقي الضوء على واقع الصناعات البتروكيماوية في مصر، وتكاملها مع الصناعات البترولية، والتحديات التي تواجه مستقبل صناعة البتروكيماويات، والفرص والطموحات والخطط المستقبلية للتطوير التي يجرى العمل على تحقيقها وفق استراتيجية تشمل مشروعات بتروكيماوية جاري تنفيذها ومشروعات مستمرة ومتواصلة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية.

تناول اللقاء الحديث عن مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز، ومشروع تمكين شباب البترول وتأهيلهم للقيادة ومشروعات تطوير وتحديث قطاع البترول التي بدأت منذ عام 2016 وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من أجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز، بجانب إلقاء الضوء على مشروع محور الطاقة.​

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