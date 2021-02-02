★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن فريق الادعاء بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يتحمل مسؤولية اقتحام أنصاره للكونجرس، ويتهم بالتحريض على التمرد والهجوم على الكابيتول، الذي وقع في 6 يناير الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأكد فريق الادعاء، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أنه يجب إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في مبنى الكابيتول ومنعه من تولي منصب في المستقبل، مشيرين إلى أن أفعاله "تهدد النظام الدستوري الذي يحمي الحريات الأساسية التي نعتز بها".

وقدم مديرو مجلس النواب قضيتهم ضد ترامب في مذكرة قانونية سابقة للمحاكمة قُدمت صباح الثلاثاء، اتهموا فيها ترامب بإثارة العنف ضد الكونجرس في محاولة لإنهاء التداول السلمي للسلطة، فضلاً عن توفير دفاع دستوري.

وشددوا على أن مسؤولية ترامب عن أحداث الكابيتول لا لبس فيها.