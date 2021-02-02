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تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو

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تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو

مصراوي Masrawy

05:52 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر منع عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في الأموال لجلسة 4 مايو للمستندات.

كانت الرقابة المالية تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية العربية.

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