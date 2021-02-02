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الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة

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الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة

مصراوي Masrawy

05:42 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشراء محركات مستعملة من الخارج لعددًا من السيارات المعطلة ذو الهياكل الجيدة والغير متوافر محركاتها في ضوء أحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وثبت للفتوى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ترغب في شراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها فى ضوء أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وهو أمر لم يُجزْه المشرع في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الأمر الذي لا يجوز معه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء شراء هذه المحركات.

واستندت الفتوى على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، برغم خلت نصوصه مما يحظر صراحة على الجهات الخاضعة لأحكامه التعاقد لشراء أصناف مستعملة، فإن عبارات مواد القانون المذكور تنطق بحرص المشرع الشديد على توخّى أفضل المواصفات الفنية وأكثرها دقة، والتأكيد على أن تشمل المواصفات الفنية الضمان والصيانة والتدريب وخدمات ما بعد البيع.

وهو ما يُفصح بجلاء عن أن المُشرع لم يدُر بخلده حال وضعه نصوص القانون إمكانية التعاقد على أصناف مستعملة؛ لما في ذلك من إهدار لكل ما بالغ المشرع في بيانه وتفصيله وتأكيده في مواده المتعاقبة من الاشتراطات الفنية الدقيقة، والمواصفات القياسية المحلية والدولية والضمان والصيانة وقطع الغيار، وهو ما لا يمكن تصور انطباقه في حالة التعاقد على أصناف مستعملة لا يمكن الوقوف بيقين على كفاءتها أو جودتها، وتختلف فيها الآراء ووجهات النظر، وتزيد بشأنها احتمالات الخطأ في التقييم الفني، وهو نقيض كل ما ابتغاه وقصده المُشرع .

صدرت الفتوى ردًا على طلب الرأي القانوني في مدى إمكانية قيام المصلحة بشراء محركات استعمال الخارج لعدد من السيارات المعطلة التي تم استنفاد عدد مرات عمرات المحركات الخاصة بها، وذلك في ضوء خلو القانون من نص صريح يُجيز شراء الأصناف المستعملة، ولا تتوافر قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات، فضلًا عن ارتفاع سعرها حال توافرها، وأن هياكل هذه السيارات وباقي أجزائها بحالة جيدة جدا ويمكن الاستفادة منها، الأمر الذي يتطلب شراء محركات استعمال الخارج لهذه السيارات.

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