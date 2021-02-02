أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم

Print
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم

مصراوي Masrawy

05:51 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

أوكرانيا - (أ ش أ)

وافق البرلمان الأوكراني على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع، بفرض عقوبات على نيكاراجوا خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء.

وأوضح وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أوكرانيا برس" إن هذه العقوبات فُرِضَت بسبب فتح نيكاراجوا قنصلية فخرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها بشكل غير قانوني عام 2014.

ووفقًا لوكالة "أوكرانيا برس" في عام 2020، قام سفير نيكاراجوا في روسيا، دون اتفاق مع أوكرانيا، بزيارة شبه جزيرة القرم، لتعيين القنصل الفخري لنيكاراجوا لدى الاتحاد الروسي أوليج بيلافينتسيف.

وأوضح وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن بيلافينتسيف خضع لعقوبة السجن لمدة 13 عامًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية