أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم

Print
"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم "رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم

مصراوي Masrawy

05:50 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

طهران - (بي بي سي)

تفيد تقارير إعلامية بأن إيران عززت من قدراتها على تخصيب اليورانيوم، ما يمثل أحدث الخروقات من قبل طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى دولية قبل سنوات.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إنها أطلعت على تقرير لوكالة الطاقة الذرية جاء فيه أن إيران زادت من أجهزة الطرد المركزية في منشأة نطنز النووية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد قد انسحب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 وهو ما جاء الرد الإيراني عليه في صيغة خروقات للاتفاق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة

"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية