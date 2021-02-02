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وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر

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وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر

مصراوي Masrawy

05:44 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي واحد في غضون ستة أشهر، وهي فترة تزيد بقليل عن فترة الثلاثة أو أربعة أشهر التى توقعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال شتاينتس لمحطة إذاعة كان "إذا فعلوا كل شيء لتحقيق التقدم" يمكنهم فعل ذلك خلال نصف عام، مضيفًا أن إنتاج أسلحة نووية متعددة سيستغرق من عام إلى عامين.

وكان بلينكن قد ذكر الشهر الماضي، قبل توليه منصبه، إن فترة تحقيق التقدم كانت قد "اختلفت مما يتجاوز العام، كما كانت في إطار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، إلى حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، بناء على التقارير العامة على الأقل".

وهناك حاجة لحوالي 25 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% لصنع سلاح نووي واحد.

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