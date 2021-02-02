أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"

Print
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية" اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"

مصراوي Masrawy

05:41 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، اكتشاف طفرة جديدة من السلالة "البريطانية" من المستجد.

وقالت الهيئة حسبما ذكرت قناة اليوم ، إن البحوث المخبرية كشفت أن الطفرة المعروفة باسم " E484K" والتي سبق أن تم العثور عليها في السلالتين "الجنوب إفريقية" و"البرازيلية"، تجعل فيروس كورونا أكثر صمودا أمام استجابة الجسم المناعية وتقلل من فعالية بعض اللقاحات المضادة لكورونا، الأمر الذي يعرض حتى المتعافين من مرض "كوفيد-19" لخطر الإصابة بالسلالة "البريطانية".

ودفع اكتشاف سلالة جديدة أكثر قدرة على الانتشار من كورونا في بريطانيا عددا من الدول إلى إغلاق حدودها مع المملكة المتحدة.

بدورها أغلقت المملكة الحدود مع دول أمريكا اللاتينية والبرتغال وعدد من البلدان الإفريقية بسبب اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا هناك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية