اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

واشتمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

وبحسب بيان، تأتي هذه التدريبات في إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة.

حضر التدريب الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية واللواء طيار لوران ليربيت نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.