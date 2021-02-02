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"زراعة النواب" لوزير الأوقاف: كيف سيتم تطوير القرى وأوضاع أهلها غير مستقرة؟!

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"زراعة النواب" لوزير الأوقاف: كيف سيتم تطوير القرى وأوضاع أهلها غير مستقرة؟! "زراعة النواب" لوزير الأوقاف: كيف سيتم تطوير القرى وأوضاع أهلها غير مستقرة؟!

مصراوي Masrawy

05:18 م الثلاثاء 02 فبراير 2021


مصراوى
انتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ارتفاع قيمة إيجار أراضي الأوقاف، مشيرًا إلى أن الفلاح يئن حاليًّا من ذلك؛ لا سيما مع ارتفاع المستلزمات الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، معقبًا على بيان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ( تنطلق 2018-2020).

وقال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: الأهالي من أصحاب الأراضي الزراعية قرروا تخفيض القيمة الإيجارية للمستأجرين؛ نظرًا للظروف التي يعانيها الفلاح، متسائلًا: لماذا لم تقرر هيئة الأوقاف تخفيض القيمة الإيجارية مثلهم؟

وانتقد الحصري المغالاة في سعر المتر بأراضي الأوقاف في مشروعات النفع العام، مشيرًا إلى قيام الهيئة بتسعير مساحة فدان بمبلغ 8 ملايين جنيه، لإنشاء مدرسة.

وطالب النائب بضرورة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين على أراضي الإصلاح الزراعي، بقرى الدقهلية؛ مثل الزريقي والبقلية ومنشأة الإخوة، منتقدًا قيام هيئة الأوقاف بتحديد سعر المتر لهم بقيمة وسعر اليوم، رغم أنهم توارثوا تلك الأرض عن آبائهم وبنوا عليها منازلهم في مساحات مئة متر.

وتساءل الحصري: كيف سيتم تنفيذ مشروع الرئيس بتطوير القرى في ظل عدم استقرار أوضاع أهالي تلك القرى وتهديدهم بالطرد منازلهم في كل لحظة؟!

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