برلماني لوزير الأوقاف: كيف تدفع المساجد ودور العبادة فواتير الكهرباء؟

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

انتقد النائب صابر عبد الحكيم أبو زيد، تحميل المساجد والكنائس فواتير استهلاك الكهرباء، قائلًا: ازاي المصلين يلموا من بعض الفلوس علشان يسددوا الفواتير؟!

وطالب أبو زيد، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بإعفاء المساجد ودور العبادة من فواتير الكهرباء.

وفي سياق مختلف، شدد النائب على أهمية تشكيل لجنة لمراجعة أسعار إيجار الأراضي الزراعية والمحلات التجارية التابعة لوزارة الأوقاف؛ لمطابقة الإيجارات مع ما يتفق مع الواقع.

وأشار النائب إلى أنه في دائرته بمركز ملوي بمحافظة المنيا، الأسعار مبالغ فيها ولا تنطبق مع الواقع إطلاقًا؛ حيث حدثت طفرة بالغة في تقدير قيمة الإيجار.

وأشاد أبو زيد بدور وزارة الأوقاف والمجهود المبذول، مشددًا على أهمية الانتهاء من إحلال وتجديد المساجد في ملوي؛ ومن بينها مسجد الفاروقي بملوي، ومسجد آخر في قرية تندا.

ولفت النائب إلى أنه على الرغم من جهود الوزارة في فرش المساجد؛ فإن هناك بطئًا في الإجراءات لبعض المساجد.

وطالب نائب ملوي بأهمية التنسيق بشكل أفضل بين وزارة الأوقاف والهيئة من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي في إقامة مشروعات.