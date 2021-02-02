دراسة: تأخير الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" يُعرّض كبار السن للإصابة بسلالة متحورة لكورونا

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مصراوي Masrawy

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذرت جامعة كامبريدج البريطانية، في دراسة جديدة، من أن تأخير الجرعة الثانية من تطعيم لقاح "فايزر" ربما يُعرِّض بعض كبار السن لخطر الإصابة بمُتغِير فيروس "كورونا" الجنوب إفريقي.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، فإن الاختبارات المعملية التي أجراها علماءٌ في جامعة كامبريدج أظهرت أن جرعة واحدة من اللقاح قد لا تحفز جهاز المناعة لإنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة لقتل الفيروس.

وأوضحت الدراسة البريطانية أن مستويات الأجسام المضادة سوف تصبح وقائية فقط بعد جرعة ثانية.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة يبلغ نحو 3.8 مليون شخص.