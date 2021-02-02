أخبار عاجلة

"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون -
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية -
ألمانيا تسجل 8 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث -
وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 105.8 مليون -
بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد -
إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا -
العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة -
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دراسة: تأخير الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" يُعرّض كبار السن للإصابة بسلالة متحورة لكورونا

Print
دراسة: تأخير الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" يُعرّض كبار السن للإصابة بسلالة متحورة لكورونا دراسة: تأخير الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" يُعرّض كبار السن للإصابة بسلالة متحورة لكورونا

مصراوي Masrawy

05:34 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذرت جامعة كامبريدج البريطانية، في دراسة جديدة، من أن تأخير الجرعة الثانية من تطعيم لقاح "فايزر" ربما يُعرِّض بعض كبار السن لخطر الإصابة بمُتغِير فيروس "كورونا" الجنوب إفريقي.

وحسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، فإن الاختبارات المعملية التي أجراها علماءٌ في جامعة كامبريدج أظهرت أن جرعة واحدة من اللقاح قد لا تحفز جهاز المناعة لإنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة لقتل الفيروس.

وأوضحت الدراسة البريطانية أن مستويات الأجسام المضادة سوف تصبح وقائية فقط بعد جرعة ثانية.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة يبلغ نحو 3.8 مليون شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

حدث ليلاً| 44 وفاة بكورونا و15 رسالة من السيسي للمصريين

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

​​رئيس "صناعة البرلمان": وقفة تشريعية لحل مشكلات الصناعة المصرية

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية