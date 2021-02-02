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جمعية البصريات التعاونية تعقد اجتماعها الثاني

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"الهريش" يشيد بجهود وزارة الموارد البشرية

جمعية البصريات التعاونية تعقد اجتماعها الثاني

عقدت جمعية البصريات التعاونية اجتماعها الثاني بمقر الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، حيث بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة علي عبدالعزيز الهريش، الذي شكر جميع الأعضاء على التعاون المستمر في سبيل خدمة المساهمين في الجمعية.

وبعدها تم عرض محاور الاجتماع، التي شملت مناقشة الخطة الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات، وقد تحدث عنها الدكتور ناصر القحطاني نائب الرئيس، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، وعن تصميم هوية الجمعية، حيث عرضت عدة تصاميم تم اختيار المناسب منها، وتم تشكيل فريق عمل لبحث مقر مناسب للجمعية، وكل رئيس لجنة تحدث عن الخطة المستقبلية للجمعية، وما يستجد من أعمال.

وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على ما جاء في جدول الأعمال والتوصيات المهمة وتم تحديد موعد للاجتماع القادم.

وبعد الاجتماع أشاد علي عبدالعزيز الهريش، رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم الجهات التعاونية، وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية.

وقدم شكره لكل من حضر وأسهم في نجاح الاجتماع، مؤكدًا استمرار الجمعية في توفير كافة البرامج والأنشطة والمشاريع التي تلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة - رعاها الله تعالى- والمواطنين والمقيمين.

كما أجزى خالص الشكر والعرفان لكل من يسهم مع الجمعية؛ حتى تكون دائمًا سبَّاقةً لكل ما فيه رقي وازدهار في مهامها الجسيمة في وطننا الغالي ونحقق رضا المساهمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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