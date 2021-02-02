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النيابة العامة عن "برج الدائري": مبني على أرض زراعية والمالك تظلم على رفض التصالح

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النيابة العامة عن "برج الدائري": مبني على أرض زراعية والمالك تظلم على رفض التصالح النيابة العامة عن "برج الدائري": مبني على أرض زراعية والمالك تظلم على رفض التصالح

مصراوي Masrawy

05:32 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة حريق "برج الدائري" التابع لدائرة مركز كرداسة.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة أودعت تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد "مدير التنظيم بالمركز" في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر.

وأضافت الإدارة الهندسية أنه تحرر للمبنى "جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص" ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.

وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

ولليوم الرابع، استمر تصاعد الأدخنة من البرج وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة والحماية والمدنية والمرور، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها على الدائري المؤدي لمنطقة المريوطية والهرم.

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