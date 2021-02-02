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"الصحة الكويتية: 811 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا وشفاء 510

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"الصحة الكويتية: 811 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا وشفاء 510 "الصحة الكويتية: 811 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا وشفاء 510
في الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 166654 حالة, في حين سجلت حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 960 حالة.


وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 59 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6708 حالات.


وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 510 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 158986 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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