يتعرضون إلى ظلم.. برلماني يطالب وزير الأوقاف بحل أزمة المقيمين على أرض الإصلاح الزراعي

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مصراوي Masrawy

مصراوي

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الإصلاح الزراعي التي تم تسليمها إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ.

جاء ذلك خلال كلمة الجاهل بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على بيان وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، بشأن أداء وزارته.

وقال النائب، في كلمته، إن هناك مشكلة يعانيها العديد من المواطنين المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي قبل إنشاء هيئة الأوقاف، مشيرًا إلى أن جزءًا من تلك الأراضي تم تسليمه مرة أخرى إلى هيئة الأوقاف، والتي طالبت المواطنين بمبالغ مالية كبيرة مقابل حق الانتفاع؛ ولكن قرار التسليم محل طعن حاليًّا، كما أن الهيئة تخسر كل الدعاوى القضائية في هذا الشأن.

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف يعاني العديد من المواطنين في مراكز رشيد والمحمودية وغيرها بالبحيرة وباقي المحافظات، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين الذين يتعرضون إلى ظلم كبير؛ خصوصًا أنهم يقيمون على تلك الأراضي منذ عشرات السنوات، وهم مَن قاموا ببناء منازلهم على تلك الأراضي، وبالتالي ليس من حق هيئة الأوقاف مطالبتهم بمقابل الإقامة في تلك المنازل.