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وزير الأوقاف: أصول بـ 20 مليون جنيه.. والتحصيل 8 جنيهات فقط

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وزير الأوقاف: أصول بـ 20 مليون جنيه.. والتحصيل 8 جنيهات فقط وزير الأوقاف: أصول بـ 20 مليون جنيه.. والتحصيل 8 جنيهات فقط

مصراوي Masrawy

05:03 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، إن هناك بعض الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية تبلغ قيمتها السوقية العشرين مليون جنيه، في حين أن القيمة الإيجارية المحصلة والتي لا يمكن لي التدخل فيها، نحو 8 جنيهات فقط.

وقال وزير الأوقاف: "نصرف على التحصيل أكثر من هذا العائد، وجزء كبير من الأصول معطل".

وطالب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي لتحقيق غرض الواقفين، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون وتم تسليمه.

وأشار إلى أن الوزارة لن تقوم بطرد أي مستأجر أو ساكن في شقق الأوقاف، ومستعدة لتوفير مسكن بديل لهم، لكن تدني القيمة الإيجارية لن يحقق غرض الواقفين. جاء ذلك في تعليق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي مداخلات أعضاء مجلس النواب علي بيانه عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج .​

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مصراوي Masrawy

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