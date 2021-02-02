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الجنايات تحظر النشر بقضية اتهام قاض وصديقيه باغتصاب "فتاة الساحل"

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الجنايات تحظر النشر بقضية اتهام قاض وصديقيه باغتصاب "فتاة الساحل" الجنايات تحظر النشر بقضية اتهام قاض وصديقيه باغتصاب "فتاة الساحل"

مصراوي Masrawy

05:00 م الثلاثاء 02 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة قاضي وصديقيه المتهمين باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل واغتصابها بإحدى قرى الساحل الشمالي، لجلستي 6 و7 مارس.

وقررت المحكمة حظر النشر في القضية اعتبارًا من اليوم.

وجاء التأجيل لفض الأحراز مع استدعاء العميد حسام رئيس مباحث مطروح والرائد أحمد جمال، لمناقشتهم.

وأسندت نيابة الإسكندرية الكلية، للمتهمين أنهم يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين، خطفوا المجني عليها بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهما المتهم الأول صاحب شركة مقاولات، بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس، لكنهم قاموا بالتوجه إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها، وكشف تقرير الطب الشرعي تحليل الـ"DNA" صحة ما تضمنته التحقيقات.

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